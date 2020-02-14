Морозов официально сменил ставшего вице-премьером Чернышенко на посту президента КХЛ

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов официально избран на должность президента Континентальной хоккейной лиги. Как сообщает пресс-служба КХЛ в пятницу, 14 февраля, на этом посту он сменил Дмитрия Чернышенко, недавно назначенного на должность вице-премьера.

По итогам заседания Совета директоров КХЛ было принято решение об избрании президентом лиги Алексея Алексеевича Морозова.



Дмитрий Чернышенко, занимавший пост президента КХЛ с ноября 2014 года, назначен 21 января 2020 года заместителем Председателя Правительства РФ. pic.twitter.com/4SptYQbsWt — КХЛ (@khl) February 14, 2020





«Думаю, нет необходимости долго представлять великолепного мастера, одного из самых ярких нападающих в истории российского хоккея, серебряного призёра Олимпиады, двукратного чемпиона мира, двукратного обладателя Кубка Гагарина, – прокомментировал назначение Морозова председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко. – Алексей Алексеевич имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов для новой, более ответственной должности. Члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Алексея Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и лига продолжит неуклонно ей следовать».

Отмечается, что Морозов сохранит за собой пост управляющего директора Ассоциации «Молодёжная хоккейная лига» вплоть до избрания нового руководителя МХЛ.

В качестве игрока 42-летний Морозов стал серебряным призёром Олимпийских игр 1998 года, двукратным чемпионом мира (2008 и 2009) в составе сборной России, а также многократным чемпионом России в составе «Ак Барса». Бывший капитан сборной России и «Ак Барса». Заслуженный мастер спорта (1998).