Никого не убивал, но наврал. Медбрат из Перми, который хвастался на «Дваче» убийством пенсионеров, уволился из больницы

Об увольнении медбрата пермской больницы 14 февраля сообщает «Медуза» со ссылкой на краевой минздрав. Несмотря на то, что информация о смерти пенсионеров в смену сотрудника больницы имени Гринберга Сергея Калинина не подтвердилась, он, по мнению руководства, нарушил этические принципы.

«Я считаю, что недопустимо такое этическое поведение, это прямое нарушение этики. В настоящий момент расторгнут трудовой договор с этим сотрудником», — заявила глава краевого минздрава Оксана Мелехова.

При этом формулировка при расторжении была «по соглашению сторон за нарушение принципов этики».

Ранее пользователи имиджборда «Двач» со второй попытки вычислили автора поста о смерти людей в больнице. Мужчина уверял, что отключил от аппаратов ИВЛ не менее 10 человек и наблюдал за тем, как они умирают.





Сначала в авторстве поста заподозрили сотрудника Кировского госпиталя для ветеранов войн. Однако проверка это не подтвердила, а сам Сергей Вольф обратился в СК с просьбой разобраться и привлечь к ответственности тех, кто распространил о нем ложные данные. Затем пользователи вышли на Калинина. Региональный минздрав провел проверку и установил, что сотрудник больницы не причинял преднамеренного вреда пациентам. Калинин, который прошел проверку на детекторе лжи, заявил, что все выдумал.



