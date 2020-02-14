Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.

Для этого были проанализированы операции по картам Банка в течение недели, предшествующей 14 февраля. А сравнение этой статистики с тратами обычной февральской недели и аналогичного периода в феврале 2019 года позволило выявить покупательскую модель влюбленных держателей карт и показало, что праздник 14 февраля становится все популярнее в нашей стране.

Итак, анализ трат показал, что в предпраздничную неделю оборот по картам Банка, в целом, увеличивается почти на 10% по сравнению с обычной февральской неделей. Эта закономерность прослеживается с 2019 года. А в традиционных для 14 февраля сегментах («магазины подарков и сувениров», «книжные магазины», «кондитерские», «магазины косметики», «флористика») этот рост составляет до 40%.

Траты в феврале в перечисленных выше сегментах растут не только благодаря росту количества операций, но из-за роста среднего чека. В целом, средний чек предпраздничной недели выше среднефевральской на 10%. Но в традиционных для влюбленных категориях этот рост еще выше. Так, средний чек в «магазинах подарков и сувениров» накануне 14 февраля вырастает на 15% (до 1 100 руб.), в «магазинах косметики» на 20% (до 1 500 руб.), в «книжных магазинах» – на 22% (до 720 руб.), в «кондитерских» – на 12% (до 950 руб.), а в категории «флористика» этот рост ставил 38% (до 1300 руб.).

Отметим, что траты по картам Банка «Санкт-Петербург» накануне и в дни любимых россиянами праздников могут быть не только приятными, но и выгодными и яркими. Так, в рамках программы лояльности по картам «Яркая» и «ЯСчитаю» начисляются бонусы в размере 0,5-5% от всех покупок и до 25% от покупок у партнеров. Бонусы накапливаются, затем ими можно возмещать покупки у партнеров программы лояльности. У программы лояльности «Ярко» широкая партнерская сеть – порядка 300 участников, выгодность покупок у которых наверняка оценят все влюбленные – это и сети кондитерских, и книжные магазины, и кинотеатры, и театры и многое другое.

Подробнее о картах Банка «Санкт-Петербург» на сайте – https://www.bspb.ru/retail/cards/.

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