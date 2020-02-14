Потомков погибших кронштадтских подводников разыщет «Почта России»

Потомков погибших в годы Великой Отечественной войны моряков Кронштадтского подплава поможет разыскать «Почта России». Об этом корреспонденту «Фонтанки» сообщил руководитель регионального штаба Бессмертного полка России Андрей Краснобаев.

«Устанавливая имена погибших подводников, поисковики часто сталкиваются с тем, что семьи погибших давно не проживают по адресам, указанным в личных делах военнослужащих, переезжают в другие регионы, и следы их теряются. Базы данных и архивы «Почты России» помогут нам разыскать потомков моряков Балтийского подплава, подводные лодки которых не вернулись из боевых походов, и мы пригласим их в Кронштадт на шествие Бессмертного полка», – сказал он.

Искать родственников подводников и их адреса будут сотрудники отделений из 45 регионов России. Участие «Почты России» в проекте позволит значительно расширить географию поиска.

На данный момент найдено трое родственников подводников, жители Рязанской и Кировской областей. Они самостоятельно обратились в отделения «Почты России». 9 мая они примут участие в шествии «бессмертного дивизиона» в Кронштадте, сообщает пресс-служба «Почты России».

Проект «Поклон кораблям Великой Победы» создан разведывательно-водолазным клубом при поддержке Фонда президентских грантов и Русского географического общества. Благодаря работе добровольцев, в течение нескольких лет установлены личности более чем 700 подводников.



