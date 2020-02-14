Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 63.45р
68.77р
14:08 14.02.2020
Расширенный поиск

Бизнес
14.02.2020 13:37
Печать

Путин поручил смягчить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала представить предложения, предусматривающие смягчение налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета опубликован на сайте Кремля 14 февраля.

Согласно поручению, сельскохозяйственным производителям должны повысить порог размера дохода, при котором они могут не уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас этот порог составляет 90 млн рублей в 2019 году, 80 млн рублей — в 2020 году, 70 млн рублей — в 2021 году и 60 млн рублей — в 2022 и на все последующие годы.

«Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих: увеличение установленных пороговых значений размеров доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, при достижении которых утрачивается право на освобождение от исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость», — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил правительству снизить ставку НДС для реализации продукции пушного звероводства с 20% до 10%, а также предоставить потребительским кооперативам в селах возможность перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие налоговые режимы «без резкого увеличения налоговой нагрузки». Согласно закону, ЕНВД полностью отменят с 2021 года.


Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 13:33

Дню Святого Валентина посвящается: Банк «Санкт-Петербург» подcчитал траты влюбленных

Банк «Санкт-Петербург» проанализировал, как меняется покупательская способность россиян накануне Дня всех влюбленных – 14 февраля.
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
14.02.2020 12:40

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.02.2020 12:13

Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.
Setl Group
14.02.2020 11:36

Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2020 11:26

Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче

В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.
unsplash.com
14.02.2020 11:15

ГК «ПСК»: защита культурного наследия Петербурга не должна уходить в крайности

Министерство культуры готовит поправки к закону № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия…», предписывающие согласовывать строительство в центре Петербурга с ЮНЕСКО. Директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь отметил, какие последствия может принести нововведение.
unsplash.com
14.02.2020 10:58

ГК «ПСК»: новое правительство создаёт предпосылки для снижения ипотеки

Новый вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс, назвал 9-процентную ставку по ипотеке «преступлением» и призвал снижать её. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это явно демонстрирует курс правительства на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.02.2020 18:00

Квартиры для влюблённых в Пушкинском районе

«С милым рай и в шалаше», – гласит народная мудрость, в которой содержится главная ценность человеческих отношений. «Но лучше жить в тепле и комфорте», – добавляют прагматики.
ГК «Эталон»
13.02.2020 17:22

В ЖК «Галактика.Премиум» от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Галактика.Премиум», который возводится в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, уч. 38.
АО «Альфа-Банк»
13.02.2020 16:08

Мобильные приложения Альфа-Банка снова признаны лучшими в России

Альфа-Банк получил награды «Золотое приложение» в шести номинациях.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
13.02.2020 15:07

Начались продажи квартир в новом ЖК Modum

ГК «Арсенал-Недвижимость» объявил о начале продаж квартир в новом жилищном комплексе бизнес-класса Modum. Он будет располагаться в Приморском районе.
фото предоставлено РЭЦ
13.02.2020 13:38

РЭЦ начинает прием заявок на участие в премии «Экспортер года» в 2020 году

Российский экспортный центр объявляет о старте всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году и начинает прием заявок на участие в ней.