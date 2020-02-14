Путин поручил смягчить налоговую нагрузку на сельхозпроизводителей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца I квартала представить предложения, предусматривающие смягчение налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей. Перечень поручений по итогам заседания Госсовета опубликован на сайте Кремля 14 февраля.

Согласно поручению, сельскохозяйственным производителям должны повысить порог размера дохода, при котором они могут не уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС). Сейчас этот порог составляет 90 млн рублей в 2019 году, 80 млн рублей — в 2020 году, 70 млн рублей — в 2021 году и 60 млн рублей — в 2022 и на все последующие годы.

«Представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих: увеличение установленных пороговых значений размеров доходов, полученных налогоплательщиками от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей, при достижении которых утрачивается право на освобождение от исполнения обязанностей по уплате налога на добавленную стоимость», — говорится в поручении.

Кроме того, Путин поручил правительству снизить ставку НДС для реализации продукции пушного звероводства с 20% до 10%, а также предоставить потребительским кооперативам в селах возможность перехода с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на другие налоговые режимы «без резкого увеличения налоговой нагрузки». Согласно закону, ЕНВД полностью отменят с 2021 года.



