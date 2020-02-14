«Приключения» такси и каршерингов: первых тянет в компании, вторые предпочитают соло

Такси и каршеринги – самый скандальный транспорт – несколько раз за утро 14 февраля были замечены в качестве участников ДТП на дорогах Петербурга.

О столкновении «КИА Рио» сервиса «Делимобиль» с лютеранской церковью на улице Декабристов, «Фонтанка» уже рассказывала.

Ещё один «Делимобиль» завис на отбойнике на Ям-Ижорском шоссе, сообщает очевидец в публике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com





«Рено» «Яндекс.Драйва» догнал легковушку на Ново-Петергофском мосту в сторону Лермонтовского проспекта, пишут в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

«Яндекс.Такси» оказалось первым в «паровозике» из четырёх машин на Студенческой улице, 17.

В трио на Московском проспекте, 184, «Яндекс.Такси» стало, наоборот, замыкающим, первым же – автомобиль Uber. А в середине – «Пежо», рассказывают в той же группе.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»/vk.com

Аварии с такси и каршеринговыми автомобилями всегда вызывают повышенный резонанс: многие автомобилисты считают, что их водители неаккуратны и чаще других нарушают правила. Хотя статистика показывает, что ДТП с ними не больше, чем с прочим транспортом, ГИБДД уделяет внимание этим сервисам. Так, в начале февраля проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». Также ГИБДД регулярно проверяет водителей арендованных машин и их аккаунты.