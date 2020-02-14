Президент Белоруссии рассказал о намёках Москвы на объединение государств

Александра Лукашенко в День всех влюбленных обуял приступ откровенности, он решил поговорить с народом на весьма щекотливую тему – перспектив объединения двух государств в одно. И поведал о неких намёках из Москвы.

Сделал это президент Белоруссии на встрече с коллективом Светлогорского ЦБК, пишет 14 февраля информагентство Белта. Лукашенко рассказал рабочим о том, что в руководстве России звучат намеки на возможность присоединения республики к РФ в обмен на единые цены на энергоносители.

Вместе с тем глава союзного России государства выразил убеждение, что ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по этому пути.

Лукашенко также рассказал, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 7 февраля были своеобразными. "Я аккуратно выводил разговор на то, что вместе мы многое сделали", – загадочно резюмировал глава соседнего государства.



