Finnair из-за коронавируса отменил полёты в Китай до конца марта
Финский национальный авиаперевозчик Finnair продлил период отмены рейсов в материковый Китай.
В компании 14 февраля сообщили о приостановке полётов до 28 марта. Также частота рейсов в Гонконг с 1 по 28 марта сократится с двух до одного в неделю.
Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут изменить даты поездки или получить полный возврат стоимости билетов.
Ранее сообщалось, что перевозчик на следующей неделе начнёт переговоры о временном увольнении пилотов в связи с временным закрытием сообщения с Китаем из-за коронавируса.
Справка:
Напомним, коронавирус, вызывающий тяжелую пневмонию, был зафиксирован в декабре 2019 года в Китае. На утро 14 февраля число жертв инфекции составляет 1383 человека — в основном, жители КНР. Вылечились 6886 человек. Россия в качестве мер предосторожности закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке, с 14 февраля запрещены чартерные перелеты между двумя странами.
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