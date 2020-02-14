Finnair из-за коронавируса отменил полёты в Китай до конца марта

Финский национальный авиаперевозчик Finnair продлил период отмены рейсов в материковый Китай.

В компании 14 февраля сообщили о приостановке полётов до 28 марта. Также частота рейсов в Гонконг с 1 по 28 марта сократится с двух до одного в неделю.

Пассажиры, чьи рейсы были отменены, могут изменить даты поездки или получить полный возврат стоимости билетов.

Ранее сообщалось, что перевозчик на следующей неделе начнёт переговоры о временном увольнении пилотов в связи с временным закрытием сообщения с Китаем из-за коронавируса.



