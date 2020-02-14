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14.02.2020 18:00
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«Образцовые кварталы»? Это так романтично

Застройщик «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории в Пушкинском районе. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводятся из сертифицированных материалов с применением современного оборудования и технологий.

«Образцовые кварталы»? Это так романтично

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Квартирография предусматривает разнообразие двух- и трёхкомнатных панировок. В квартирах большой площади спроектированы два санузла, выделены места под гардеробную, есть возможность объединения кухни с гостиной. В домах с нулевого уровня установлены бесшумные лифты производства Швейцарии, реализована автономная система отопления с тёплыми полами и крышными газовыми котельными. Очевидна ориентация девелопера на семьи с детьми. 

Район комплексной застройки отличается низкой плотностью населения, а хорошая транспортная доступность делает его подходящим для спокойной семейной жизни. Поэтому квартиры в «Образцовых кварталах» выбирают те, кто ценит качество, безопасность, комфорт. Наряду со своими практическими характеристиками новостройки на Царскосельских холмах не лишены романтизма.

Эркеры

Оригинальный архитектурный элемент в ЖК «Образцовый квартал 3» создаёт эффект террасы в загородном доме. Здесь может быть устроена обеденная зона – максимально светлая и уютная, так как эта полезная площадь имеет остекление с двойными теплопакетами.

Камины

В этом же жилом комплексе на последнем этаже проектом предусмотрены камины с живым огнём. Дополнительного согласования для них не потребуется. Собственникам останется только выбрать разновидность камина и пригласить специалиста для его установки.

Свободные планировки

Нужно ли объединять кухню с гостиной или лучше сделать дополнительную изолированную комнату? Наличие перегородки между кухней и гостиной остаётся на усмотрение новосёлов. При этом собственная проектная площадь кухонь в «Образцовых кварталах» – до 15 кв.м.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Мансарда

Квартиры на пятом, мансардном, этаже оценят любители загородной жизни. Высота потолков в них достигает 4,5 метров в коньке. Это пространство позволяет реализовать оригинальный дизайн-проект.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Панорамное остекление

Во всех «Образцовых кварталах» выполнено панорамное остекление. Застройщик устанавливает современные окна ведущих производителей. Инновационные теплопакеты сочетают современные материалы, нанотехнологии, эстетику и высокий уровень энергоэффективности. В ряде проектов для увеличения площади инсоляции и украшения фасадов применены «французские» балконы.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Просторные балконы

В жилых комплексах спроектированы просторные балконы от 5 до 10 кв. м. Это пространство можно оборудовать в самостоятельную полезную площадь – зону отдыха с зимним садом, барной стойкой или кофейным столиком. В некоторых трёхкомнатных квартирах есть и балкон, и лоджия. В ЖК «Образцовый квартал 4» на мансардном этаже балконы имеют стеклянные крыши.

Зелёные дворы

Каждый «Образцовый квартал» состоит из нескольких малоэтажных домов. Они образуют закрытые уютные дворы с озеленением и благоустройством. Застройщик из собственного питомника высаживает декоративные деревья и кустарники, у проверенных поставщиков приобретаются хвойники и деревья-крупномеры. Уже на этапе заселения дворы обустроены, яркие краски будут радовать жильцов каждый сезон. Недалеко от нового микрорайона расположены знаменитые дворцы и парки Пушкина, где местные жители любят проводить время, совершать пробежки и велопрогулки.

Расположение на высоте

Проект на Царскосельских холмах расположен на Пулковских высотах, и рельеф местности позволяет царскосёлам обозревать бескрайние горизонты. От Петербургского шоссе открываются панорамы Петербурга. Многие квартиры в «Образцовых кварталах» имеют видовые характеристики – с мансардных этажей можно наблюдать рассветы и закаты.

В самый романтический праздник года строительная компания ООО «Терминал-Ресурс» поздравляет всех влюблённых. Пусть Вас сопровождает любовь, взаимопонимание, уважение и доверие!

Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе: г. Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (отдел продаж застройщика ООО «Терминал-Ресурс»), +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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