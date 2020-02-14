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Строительство
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14.02.2020 12:40
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ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.

Дольщики узнали о работах, которые идут сейчас в шведском квартале. На сегодня во второй очереди завершены устройство кровли в жилых корпусах и прокладка инженерных сетей, полным ходом идут отделочные работы. В марте строители приступят к остеклению лоджий. Шведское архитектурное бюро уже занимается разработкой дизайна входных групп и других помещений МОП. Дизайн-проект будет перекликаться с «пиксельными» мотивами фасадов домов. В квартирах установят двухкамерных стеклопакеты и металлические входные двери.

В ходе экскурсии будущие жители поднялись на крышу одного из корпусов «IQ Гатчина» и оценили преимущества концепции закрытых от машин и посторонних дворов, внутреннюю инфраструктуру проекта и в целом уровень развития локации.

фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»
фото предоставлено ГК «Ленстройтрест»

Представители ГК «Ленстройтрест» также рассказали о сроках сдачи второй очереди и особенностях передачи квартир, о выборе управляющей компании и принципах, которыми она руководствуется при эксплуатации объекта, о примерах добрососедства и о том, как хорошие человеческие отношения помогают в развитие квартала и формировании комфортной среды проживания.

Аналогичные встречи прошли в голландском квартале «Янила» и финском городке Юттери». Мероприятия организуются застройщиком раз в три месяца для того, чтобы будущие жители могли своими глазами посмотреть на ход строительства, познакомиться друг с другом, обсудить идеи по улучшению инфраструктуры кварталов, внедрению дополнительных сервисов для удобства новоселов и проведению массовых мероприятий.

Артем Орешко, директор по строительству ГК «Ленстройтрест»:

– Каждый проект мы реализуем в рамках корпоративной философии «ЖИВИ», одним из принципов которой является постоянная коммуникация с дольщиками на этапе возведения объектов и с жителями уже заселенных кварталов. Мы знаем, что нашим клиентам важны не только качество строительства и сама квартира, но и то, что за ее пределами – благоустроенная и безопасная придомовая территория, разнообразная инфраструктура, социальные и коммерческие объекты в шаговой доступности, достойный сервис после заселения. Высокое качество наших проектов подтверждается статистикой продаж и количеством переданного дольщикам жилья без замечаний – 95% квартир принимаются жильцами с первого раза. До 20% всех сделок совершаются по рекомендации друзей, живущих в наших домах, или являются повторной покупкой.  

Справка о компании «Ленстройтрест»

ЖК IQ ГАТЧИНА, застройщик ООО"ЛСТ Гатчина", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/iq-gatchina/

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/

ЖК ЮТТЕРИ, застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/

 

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ГК «Ленстройтрест» встретилась с дольщиками своих кварталов

В рамках корпоративной философии «ЖИВИ» и программы добрососедства в шведском квартале «IQ Гатчина» состоялась встреча с будущими новоселами – представители застройщика провели экскурсию по строительной площадке второй очереди проекта, рассказали об особенностях комплекса, концепции закрытых дворов, комплексном благоустройстве и охране территории.
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