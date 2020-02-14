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Бизнес
14.02.2020 12:53
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Ил-114-300 пошел в серию

На производственной площадке завода «Сокол» началась сборка фюзеляжа первого серийного самолета Ил-114-300, следует из сообщения на сайте Объединенной авиастроительной корпорации 14 февраля.

«На авиазаводе «Сокол» будут изготовлены семь отсеков фюзеляжа пассажирского самолета. После этого они будут переданы для окончательной сборки. В кооперации по изготовлению агрегатов участвуют также серийные заводы "ВАСО" и "Авиастар-СП" в Воронеже и Ульяновске. Финальная сборка будет осуществляться на производственных площадях РСК "МиГ" – на Луховицком авиационном заводе им. П.А. Воронина», – говорится в сообщении.

По словам главы корпорации «МиГ» Ильи Тарасенко, инвестиции в проект в 2019 году составили свыше 400 млн рублей.

«В 2019 году мы инвестировали более 400 млн рублей в подготовку производства к исполнению программы Ил-114», – заявил генеральный директор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

ОАК ведёт разработку пассажирского турбовинтового самолёта Ил-114-300 с февраля 2017 года. Самолет предназначен для перевозки до 70 пассажиров или до 7 тонн грузов на региональных авиалиниях.


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