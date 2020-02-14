Двое из троих новых беглецов из Боткина вернулись на карантин в больницу

Петербургский Роспотребнадзор подтвердил «Фонтанке» побег из коронавирусного карантина Боткинской инфекционной больницы еще троих человек, кроме Аллы Ильиной.

Как сообщили «Фонтанке» 14 февраля в пресс-службе ведомства, двое из троих беглецов уже вернулись обратно. Планирует ли ведомство подачу новых исков о принудительной госпитализации, в нём пока не комментируют.

Напомним, что информация о побеге четверых пациентов из карантина Боткинской больницы появилась в документах Аллы Ильиной, которую по иску главы Роспотребнадзора попытаются принудительно вернуть в изолированный бокс в понедельник, 17 февраля.



