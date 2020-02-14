Заявления о пытках фигурантов дела «Сети» - «намеренное введение общественности в заблуждение», гласит полный текст приговора

Адвокаты фигурантов запрещённой в России организации «Сеть» получили полный текст приговора Приволжского окружного военного суда, который 10 февраля признал семерых фигурантов резонансного дела виновными, и приговорил их к срокам от 6 до 18 лет лишения свободы. В полном тексте приговора в частности утверждается, что заявления осуждённых о пытках со стороны сотрудников ФСБ «являются надуманными».

«Заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия – являются надуманными, данными в соответствии с избранной защитой позицией», – пишет председательствовавший в процессе судья Клубков.

При этом суд даёт дополнительную оценку заявлениям осуждённых и их адвокатов о пытках на стадии предварительного следствия.





«Суд расценивает их как намеренное введение в заблуждение общественности, направленное на дискредитацию собственных первоначальных показаний и придания уголовному делу значительного общественного резонанса», – гласит текст приговора.

Дело «Сети» было возбуждено осенью 2017 года следствием ФСБ. По мнению обвинения, в Петербурге действовали автономные ячейки «Марс» и «Иордан», еще несколько – в Пензе и Москве. Участники движения готовились к насильственному захвату власти и вооружённому мятежу, согласился суд с позицией гособвинения.

Осуждённые отказывались от первоначальных показаний, т.к. заявляли, что дали их под пытками. В частности подсудимые утверждали, что якобы сотрудники ФСБ пытали их током, как от стационарных розеток с помощью оголённых проводов, так и с помощью электрошокеров. Проверки Следственного комитета эти заявления не подтвердили.

Приговор суммарно на 86 лет лагерей вызвал общественный резонанс. В частности в поддержку фигурантов дела выступили российские учёные, которые опубликовали открытое письмо.

После приговора адвокаты осуждённых заявляли о готовности оспаривать решение и обращаться в ЕСПЧ в связи с нарушением права на справедливую защиту.

Глава Совета по правам человека Валерий Федотов комментировать приговор по которому главный фигурант дела Дмитрий Пчелинцев получил 18 лет лишения своды, отказался, сославшись на свой статус сотрудника администрации президента. «Мемориал» считает фигурантов дела «политическими заключёнными».





Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в день приговора заметил, что «президент неоднократно разбирался с этой ситуацией, неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону».



