Петербург поехал на работу на велосипеде. Генконсул Швеции составила компанию

Горожане отважились пересесть на двухколесный транспорт в рамках международной акции «На работу на велосипеде» 14 февраля. По числу зарегистрировавшихся на сайте мероприятия Петербург занимает 13-е место.

Первое место по количеству прошедших регистрацию велосипедистов занимает шведский город Уппсала (814 участников), на втором месте финский город Оулу с 476 велосипедистами, а хорватский Загреб – на третьем. Там зарегистрировались 445 человек. В Петербурге официально в акции участвовали 251 человек. В этом году к акции присоединились более 12,6 тысячи человек из 532 городов со всего мира.

Сотрудники ГКУ «Городской центр управления парковками» совместно с генеральным консулом Швеции Евой Сундквист и главным координатором по транспорту Гамбурга Кирстен Пфауэ, а также представителями петербургского велосообщества юристом Германом Мойжесом и Павлом Хусу приняли участие в акции. Они прокатились по маршруту на набережной реки Фонтанки от Старо-Калинкина моста до Пантелеймоновского моста. После этого участники разъехались на работу.





Также в акции принял участие шеф-редактор «Фонтанки» Михаил Гончаров.

Велосипедистам повезло — утром температура поднялась выше нуля, а к полудню, по данным Гидрометцентра, выросла до 2,5 градусов. Приятным бонусом стало выглянувшее днем солнце.