Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по потребительским кредитам

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» предлагает специальные акционные ставки по потребительским кредитам. В целом, снижение по кредитам составило 1%.

Теперь взять потребительский кредит в Банке «Санкт-Петербург» на любые цели можно по ставке от 10,9%*.

Для того, чтобы принять участие в акции, нужно подписать кредитный договор с Банком в период с 14 февраля до 30 апреля 2020 года (включительно). Потребительские кредиты в Банке «Санкт-Петербург» предоставляются на сумму до 3 млн руб., сроком на 7 лет, оформляются без справок о доходах, решение принимается в день обращения.

Чаще всего в Банке «Санкт-Петербург» клиенты берут потребительские кредиты для ремонта, строительства загородного дома, а также для приобретения автомобиля и крупной бытовой техники.

«Снижение ключевой ставки ЦБ, а затем и последующее снижение ставок по кредитам участниками рынка привело к увеличению спроса на потребительские кредиты в первые месяцы 2020 года по сравнению с 2019 годом. Так, мы отмечаем, что спрос на кредиты Банка «Санкт-Петербург» вырос на 20% в январе 2020 года (к 2019 г.). На 5-7% увеличилась и средняя сумма кредита, сегодня это около 400 тыс. рублей. Рост «среднего чека» потребительского кредита обусловлен высокой долей в портфеле кредитов, которые берутся для рефинансирования взятых ранее кредитов в других банках», – комментирует вице-президент–директор департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург» Дмитрий Алексеев.

*Кредит «Зарплатный», процентная ставка от 10,9%, сумма кредита от 1 млн рублей до 3 млн рублей, срок кредитования от 13 месяцев до 84 месяцев, для держателей зарплатных карт Банка Санкт-Петербург. Подробнее о том, как получить потребительский кредит Банка «Санкт-Петербург», можно узнать на сайте: https://www.bspb.ru/retail/consumer-loan/.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.)

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