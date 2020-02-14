Зоопарк просит петербуржцев подумать о гармонии и придумать имя обезьяне

Бурый капуцин родился в зоопарке летом, но у него все еще нет имени. Сотрудники зверинца обратились к фантазии жителей Петербурга.

О конкурсе на имя обезьяны, а это самка, «Ленинградский зоопарк» сообщает 14 февраля. В зверинце уточнили, что девочка родилась 11 июля, но до сих пор родители ее от себя не отпускали, и узнать пол было невозможно. Теперь же ей пора присвоить имя, для этого зоопарк предлагает опустить свой вариант в ящик у вольера. Особых требований в конкурсе нет, единственное, о чем просят участников, чтобы имя сочеталось с кличками родителей. Их зовут Рикардо и Бланка. Предложения можно оставлять до 25 февраля, победителя определят и одарят билетами в зверинец 28 числа.

Те, кому в зоопарк идти не хочется, предлагают свои варианты в комментариях. Там уже дважды встретилась «Моана», есть такие варианты как «Капучино», «Лори» и «Галина».



