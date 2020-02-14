«Зенит»: Аренду Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждаем

Футбольный клуб «Зенит» прокомментировал информацию о том, что нападающий Александр Кокорин якобы уладил разногласия с ФК «Сочи» и уже точно перейдет туда на правах аренды.

«Футбольный клуб «Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», – заявили «Фонтанке» в пресс-службе клуба в пятницу, 14 февраля.

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2».



