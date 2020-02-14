Мужчина в Петербурге выжил, попав под поезд

В тяжелом состоянии продолжает оставаться мужчина, который 13 февраля попал под электричку.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе отдела СПб-Балтийский на транспорте, инцидент произошел около 18:30 в районе станции Ульянка. 29-летний житель Лужского района переходил пути в неустановленном месте и, несмотря на сигналы, не замечал приближающуюся электричку из Ораниенбаума в Петербург.

«Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. В настоящее время мужчина находится в отделении больницы. Его состояние врачи оценивают как тяжелое», – сообщили 14 февраля в пресс-службе.









Сотрудники транспортной полиции проводят дальнейшую проверку для установления всех обстоятельств произошедшего.



