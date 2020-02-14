Кроссовер и легковушка снесли по светофору на перекрестке Крыленко и Дальневосточного

Один из перекрестков Невского района Петербурга днем 14 февраля лишился сразу двух светофоров. Чудом при этом не зашибло пешехода.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на перекрестке улицы Крыленко и Дальневосточного проспекта столкнулись кроссовер Skoda и легковой автомобиль Volkswagen Polo. После этого машины выкинуло на тротуар, где каждая сбила по светофору.

По словам участницы группы Екатерины, один из светофоров упал на женщину-пешехода.





«Была свидетелем. Поворачивала с Дальневосточного на Крыленко, ждала, когда проедет трамвай, вторым рядом подъехал «Поло», трамвай только отъехал, как «Поло» дал по газам и тупо поехал, не пропуская поток, – пишет она. – Мужчине на «Шкоде» даже шанса увернуть не было. Сочувствую очень! Ещё на бедную женщину на переходе светофор упал, благо успела вылезти до полного его падения на землю».

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства ДТП уточняются.