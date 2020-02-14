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Финляндия
14.02.2020 12:24
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Выходные в Финляндии 15-16 февраля: клоунессы, новое поколение искусства и рыбалка без воды

Авторское российское кино в Хельсинки? Почему бы и нет. Или, может быть, удивительное современное искусство в Amos Rex? Есть на этих выходных развлечения и поближе - в Лаппеенранте, например, пройдёт странный и весёлый чемпионат мира по рыбалке в поле.

Выходные в Финляндии 15-16 февраля: клоунессы, новое поколение искусства и рыбалка без воды

pixabay.com, scottgardner

В субботу на юге Финляндии ожидается до плюс двух градусов Цельсия, пройдут дожди. В центральных регионах до минус четырех, на западе возможен снег. В северных районах морозы до минус 14, зато будет солнечно. В воскресенье во всей Финляндии станет теплее: на юге обещают до плюс четырех и дожди, в центральной части страны – до плюс двух со снегом, на севере – до минус пяти.

В музее Amos Rex в Хельсинки появилась новая выставка Generation. Организаторы предлагают посетителям познакомиться с творчеством молодых художников. Подобные выставки устраиваются раз в три года, предыдущий раз она проходила в музее Амоса Андерсона весной 2017 года. В этом году из 1600 заявок были отобраны работы 80 художников в возрасте от 15 до 23 лет. 150 произведений обращаются к темам сексуальной идентичности, изменения климата, будущего и технологий, личной и общественной памяти.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Shania (@shania_83)

В финской столице в эти выходные продолжается выставка для любителей отдыха и спорта на воде Vene. В Выставочном центре представлены малые суда, товары для рыбалки и водных видов спорта. Посетителей ждут с 10 до 18 часов, билет для взрослых стоит 19 евро. 


На этой неделе в Хельсинки стартовал традиционный фестиваль российских фильмов Kino Lokakuu. Например, в пятницу в программе «Давай разведёмся», в субботу – «Мальчик русский», «Надо мною солнце не садится» и «Сквозь черное стекло», а в воскресенье – «Керосин», «Француз» и «Большая поэзия». Билет на сеанс обойдется в 10 евро.

В культурном центре Корьямо в субботу устроят блошиный рынок. С 11 до 15 часов там можно будет найти интересную одежду, аксессуары, украшения и книги.

На «Кабельном заводе» в этот уик-энд проходит фестиваль женской клоунады и цирковых искусств. Зрителей будут смешить артистки из Финляндии, Канады и США. Билеты стоят от 25 евро.

В музее ЭММА в Эспоо в рамках выставки «Прикосновение» появился новый экспонат. До мая 2020 года там можно увидеть видео Барбары Вагнер и Бенджамина де Бурка Faz Que Vai (Set to Go, 2015). Эта работа представляла Бразилию на Венецианской биеннале в 2019 году. В четырех частях видео разные танцоры демонстрируют свою интерпретацию традиционного бразильского карнавального танца.

В Лаппеенранте 15 февраля устроят мероприятие для всей семьи «Angry birds go snow?» Нескучный день со «злыми птичками» обещают с 10 до 14 часов по адресу Toromaentie, 20.

В этот же день пройдет чемпионат мира по зимней рыбалке в поле. Да-да, в поле! И рыбу придётся ловить не в лунке на озере, а на скорость искать в земле и снегу, пользуясь подсказками инструкторов. Подробности организаторы держат в секрете, но говорят, что для «рыбаков» спрячут тунца и лосося, возможно, уже приготовленных. Возможность выиграть призы, среди которых автомобиль, обойдется в 20 евро за участника или в 40 евро за команду из трех человек. Для тех, кто владеет английским и финским. Регистрация участников начнется в 12:00 по адресу Sunilantie, 57, а само соревнование стартует в 13:00. 

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»

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