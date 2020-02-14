Сбербанк: Новых утечек данных клиентов не было

Финансовое учреждение опровергает информацию СМИ о том, что в даркнете появились новые базы данных 20 и 100 тысяч клиентов. Об этом «Фонтанке» сообщили 14 февраля в пресс-службе банка.

«Сбербанк опровергает информацию об утечке данных клиентов. В публикациях речь идёт об информации 2015-2016 годов, к утечке которой банк также не имел отношения», – говорится в сообщении.







Утром «Известия» вышли со статьей об обнаружении в интернете двух баз. По данным издания, одна из них на 20 тысяч включает в себя данные клиентов из Уральского и Приволжского федеральных округов. С владельцем второй журналистам связаться не удалось.







