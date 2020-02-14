Российские чартеры перестали летать в Китай и обратно. Возвращения домой ждут ещё 228 человек

С полуночи 14 февраля вступил в силу временный запрет на чартерное авиасообщение между Россией и Китаем, введённый из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом напоминает Росавиация.

Как уточняет агентство воздушного транспорта, ограничения касаются только российских перевозчиков. Китайские авиакомпании смогут работать в прежнем режиме. При этом регулярные перелёты в Китай приостановлены с 1 февраля. Исключение сделано только для «Аэрофлота», который выполняет рейсы из Шереметьево в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Запрет на любое железнодорожное сообщение действует с 3 февраля.

В ожидании вылета на родину в Китае остаются 162 пассажира «Сибири» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний». Их собираются пересадить на альтернативные рейсы или вернуть потраченные на билеты деньги.



