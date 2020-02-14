Российские чартеры перестали летать в Китай и обратно. Возвращения домой ждут ещё 228 человек
С полуночи 14 февраля вступил в силу временный запрет на чартерное авиасообщение между Россией и Китаем, введённый из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом напоминает Росавиация.
Как уточняет агентство воздушного транспорта, ограничения касаются только российских перевозчиков. Китайские авиакомпании смогут работать в прежнем режиме. При этом регулярные перелёты в Китай приостановлены с 1 февраля. Исключение сделано только для «Аэрофлота», который выполняет рейсы из Шереметьево в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. Запрет на любое железнодорожное сообщение действует с 3 февраля.
В ожидании вылета на родину в Китае остаются 162 пассажира «Сибири» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний». Их собираются пересадить на альтернативные рейсы или вернуть потраченные на билеты деньги.
Справка:
Напомним, по последним данным, от нового типа коронавируса COVID-19, выявленного в конце 2019 года в Китае, погибли более 1,3 тыс. человек, выздоровели более 4 тыс. человек. Общее число заразившихся превысило 63 тыс. человек, 505 из них - за пределами Китая.