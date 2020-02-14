Дурной пример заразителен: за «русской Сарой Коннор» из Боткинской больницы сбежали еще три пациента

Из документов дела Аллы Ильиной, которую будут судить за самовольный уход из коронавирусного карантина Боткинской больницы, 14 февраля выяснилось, что из больницы сбежали еще три человека.

Также боксы покинули 11 февраля (после появления информации о побеге Аллы): 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. У всех диагноз: «Угроза заражения другими инфекционными заболеваниями», говорится в письме главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева на имя главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит исковое заявление главного государственного санитарного врача города к Алле, с требованием вернуть её под наблюдение принудительно.

Как писала «Фонтанка», Алла улетела из Китая 30 января, а попала в Боткина – 6 февраля, сбежав из карантина по коронавирусу на следующий день. Теперь Роспотребнадзор требует вернуть ее обратно принудительно минимум на срок до 19 февраля и получить от Аллы как минимум два отрицательных анализа. В ведомстве называют это не карательной, а превентивной мерой.



