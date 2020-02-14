Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 63.60р
69.18р
12:07 14.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
14.02.2020 11:51
Печать

Дурной пример заразителен: за «русской Сарой Коннор» из Боткинской больницы сбежали еще три пациента

Из документов дела Аллы Ильиной, которую будут судить за самовольный уход из коронавирусного карантина Боткинской больницы, 14 февраля выяснилось, что из больницы сбежали еще три человека.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Также боксы покинули 11 февраля (после появления информации о побеге Аллы): 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. У всех диагноз: «Угроза заражения другими инфекционными заболеваниями», говорится в письме главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева на имя главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой.

Напомним, что в понедельник, 17 февраля, Петроградский районный суд Петербурга рассмотрит исковое заявление главного государственного санитарного врача города к Алле, с требованием вернуть её под наблюдение принудительно.

Как писала «Фонтанка», Алла улетела из Китая 30 января, а попала в Боткина – 6 февраля, сбежав из карантина по коронавирусу на следующий день. Теперь Роспотребнадзор требует вернуть ее обратно принудительно минимум на срок до 19 февраля и получить от Аллы как минимум два отрицательных анализа. В ведомстве называют это не карательной, а превентивной мерой.



© Фонтанка.Ру
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Setl Group
14.02.2020 11:36

Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.
ПАО «Группа ЛСР»
14.02.2020 11:26

Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче

В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.
unsplash.com
14.02.2020 11:15

ГК «ПСК»: защита культурного наследия Петербурга не должна уходить в крайности

Министерство культуры готовит поправки к закону № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия…», предписывающие согласовывать строительство в центре Петербурга с ЮНЕСКО. Директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь отметил, какие последствия может принести нововведение.
unsplash.com
14.02.2020 10:58

ГК «ПСК»: новое правительство создаёт предпосылки для снижения ипотеки

Новый вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс, назвал 9-процентную ставку по ипотеке «преступлением» и призвал снижать её. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это явно демонстрирует курс правительства на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
13.02.2020 18:00

Квартиры для влюблённых в Пушкинском районе

«С милым рай и в шалаше», – гласит народная мудрость, в которой содержится главная ценность человеческих отношений. «Но лучше жить в тепле и комфорте», – добавляют прагматики.
ГК «Эталон»
13.02.2020 17:22

В ЖК «Галактика.Премиум» от Группы «Эталон» завершены монолитные работы

Группа «Эталон» продолжает активное строительство жилого комплекса класса бизнес-лайт «Галактика.Премиум», который возводится в Московском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Малая Митрофаньевская, уч. 38.
АО «Альфа-Банк»
13.02.2020 16:08

Мобильные приложения Альфа-Банка снова признаны лучшими в России

Альфа-Банк получил награды «Золотое приложение» в шести номинациях.
ГК «Арсенал-Недвижимость»
13.02.2020 15:07

Начались продажи квартир в новом ЖК Modum

ГК «Арсенал-Недвижимость» объявил о начале продаж квартир в новом жилищном комплексе бизнес-класса Modum. Он будет располагаться в Приморском районе.
фото предоставлено РЭЦ
13.02.2020 13:38

РЭЦ начинает прием заявок на участие в премии «Экспортер года» в 2020 году

Российский экспортный центр объявляет о старте всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году и начинает прием заявок на участие в ней.
pixabay.com
13.02.2020 13:37

3 марта – круглый стол «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»

Городской портал «Фонтанка.ру» совместно с порталом «ТТ Финанс» приглашают принять участие в круглом столе: «Малый и средний бизнес в вопросах и ответах. Итоги - 2019, планы – 2020»
Setl Group
13.02.2020 12:31

Покупатели стали в два раза чаще приобретать квартиры с меблировкой

За 2019 год число клиентов «Петербургской Недвижимости», купивших комплекты мебели и техники, выросло в два раза по сравнению с 2018 годом.
Setl Group
13.02.2020 12:00

Проекты Setl Group – лидеры спроса в Петербурге и области в 2019 году

По итогам 2019 года, проекты холдинга Setl Group стали самыми востребованными у покупателей в Петербурге и Ленинградской области среди жилых комплексов всех застройщиков, которые работают в этих регионах. Рейтинг составлен порталом Urbanus.ru со ссылкой на данные Росреестра по количеству сделок.