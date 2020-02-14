Суд защитил медсанчасть на Одоевского от пренебрежения КГИОП. Пока временно

Куйбышевский районный суд приостановил распоряжение КГИОП, которым комитет отказался включать здание медсанчасти №1 завода им. М.И. Калинина в список объектов культурного наследия. Это сделано по иску градозащитников.

О том, что суд вынес определение о принятии мер предварительной защиты, сообщает 14 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Сделано это в рамках иска Александра Кононова и Анны Капитоновой к комитету. Этим иском они просят признать незаконным выпуск распоряжения КГИОП.

Напомним, документ с отказом признать здание памятником КГИОП опубликовал 11 февраля. Основанием стала историко-культурная экспертизы москвички Татьяны Кудрявцевой от 2017 года. В 2020 году рабочая группа совета по сохранению культурного наследия должна была рассмотреть вопрос бывшей медсанчасти Одоевского, но председатель КГИОП Сергей Макаров просто уведомил членов группы, что решение об отказе уже принято. Защитники здания опасаются, что собственник, компания «Петротрейд», намерена снести его для строительства жилья







