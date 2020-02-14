Контейнеры для сбора пластика появились в ЖК «GreenЛандия»

Setl Group

Контейнеры для сбора пластика установлены во дворах жилого комплекса «GreenЛандия» в Мурино. Они появились во дворах домов на ул. Шувалова, Воронцовском и Петровском бульварах.

Контейнеры установила управляющая компания, инициативу которой поддержали жители. Теперь пластиковые бутылки можно сдать в один из оранжевых контейнеров во дворах по адресам: ул. Шувалова, 5, 7, 9; Воронцовский бульвар, 6, 8, 12; Петровский бульвар, 11/1.

Оператором, который занимается вывозом отходов, стало предприятие по переработке ПЭТ-бутылок. Из них будет получено вторсырье для производства волокна, геотекстиля, упаковочной пленки, синтепона, пэт-листа для теплиц, пластиковой тары.

Напомним, что в начале этого года контейнеры для раздельного сбора мусора были установлены в жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе. Они предназначены для макулатуры, пластика, металла и стекла.

Заботиться о природе, беречь окружающую среду в новых проектах Setl Group становится все проще. Во дворах девелопер устанавливает детские игровые комплексы, выполненные в эко-стиле с использованием материалов из дерева – такие, например, запланированы в малоэтажном ЖК «Солнечный город. Резиденции». А в зонах отдыха обустраивает уютные зеленые пространства. К примеру, в проекте Svetlana Park в Выборгском районе появится цветущий дендропарк с разными видами кустарников и цветов и прогулочными дорожками.

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о холдинге Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 – застройщик ООО «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК GreenЛандия – застройщик ООО «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Чистое небо» – застройщик ООО «Строительная компания «Каменка», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Солнечный город» – застройщик ООО «Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Солнечный город. Резиденции» – застройщик ООО «Специализированный застройщик Сэтл Инвест», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК Svetlana Park – застройщик ООО «Специализированный застройщик «Созидание», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.