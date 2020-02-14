В Петербурге раздельный сбор мусора хотят организовать у жилых домов

Контейнеры для раздельного сбора мусора могут внести в правила благоустройства Петербурга, что позволит устанавливать их рядом с жилыми домами. Парламентский комитет по законодательству 14 февраля рекомендовал Заксобранию принять соответствующий законопроект за основу, сообщает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Контейнеры для раздельного сбора мусора предлагается причислить к элементам благоустройства. В случае принятия законопроекта, который разработали депутаты Денис Четырбок, Мария Щербакова и Елена Киселёва, власти города смогут ставить контейнеры по просьбе жителей.

Четырбок отметил, что существующих сегодня акций по раздельному сбору мусора недостаточно. Парламентарий отметил, что в случае принятия законопроекта должны пройти обсуждения с жителями, в каких конкретно точках удобнее всего разместить контейнеры.

Спрос на раздельный сбор отходов в Петербурге есть. «Фонтанка» подробно писала – чаще всего контейнеры появляются у новостроек.

Напомним, в конце прошлого года Смольный опубликовал территориальную схему обращения с отходами, основной документ мусорной реформы. Она вызвала ряд вопросов. В Петергофе и Ломоносове прошли митинги против размещения мусороперерабатывающей инфраструктуры.



