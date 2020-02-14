Каршеринг приехал в лютеранскую церковь на Декабристов. До дверей не добрался

Необычный «прихожанин» удивил горожан утром 14 февраля у лютеранской церкви в Адмиралтейском районе Петербурга. К счастью, памятник архитектуры пострадал явно не сильно.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», неизвестный водитель на автомобиле KIA Rio каршерингового сервиса «Делимобиль» врезался в стену церкви Святого Апостола Иоанна на улице Декабристов. При этом машина снесла несколько бетонных вазонов-клумб.

О пострадавших не сообщается. Судя по фото, здание церкви сильных повреждений не получило, чего не скажешь о машине – своим ходом автомобиль оттуда явно не уедет.

Церковь Святого Апостола Иоанна, расположенная по адресу: улица Декабристов, 54, является действующей кирхой евангелическо-лютеранского вероисповедания, эстонско-немецкого прихода. Она была построена в 1860 году и признана объектом культурного наследия.



