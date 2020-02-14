Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче

ПАО «Группа ЛСР»

В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.

В этом вам поможет новый сервис от ЛСР – электронная регистрация! Преимущества этой опции:

Безопасность: вы сможете увидеть документы в личном кабинете, прежде чем подпишете их электронно.

вы сможете увидеть документы в личном кабинете, прежде чем подпишете их электронно. Удобство: вам не надо приезжать в офис для получения зарегистрированных документов, вы получите результат по электронной почте.

вам не надо приезжать в офис для получения зарегистрированных документов, вы получите результат по электронной почте. Экономия: скидка на оплату госпошлины 30%. Не придется оформлять доверенность у нотариуса.

скидка на оплату госпошлины 30%. Не придется оформлять доверенность у нотариуса. Скорость: документы сразу попадут в Росреестр, минуя цепочку передачи бумажной документации между отделами ЛСР, МФЦ и Росреестром.

документы сразу попадут в Росреестр, минуя цепочку передачи бумажной документации между отделами ЛСР, МФЦ и Росреестром. Надежность: исключён риск потери документов.

исключён риск потери документов. Экологичность: электронный документооборот сохраняет ресурсы планеты.

Вам достаточно взять с собой три документа: паспорт, СНИЛС, ИНН.

Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 8 (812) 325-01-01.

Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.

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