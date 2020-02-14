Строительство
Оформить покупку квартиры ЛСР теперь еще легче
ПАО «Группа ЛСР»
В офисах ЛСР стало еще удобнее оформлять документы на покупку квартиры. Теперь подписать и подать договор на регистрацию в Росреестр можно с помощью электронных цифровых подписей.
В этом вам поможет новый сервис от ЛСР – электронная регистрация! Преимущества этой опции:
- Безопасность: вы сможете увидеть документы в личном кабинете, прежде чем подпишете их электронно.
- Удобство: вам не надо приезжать в офис для получения зарегистрированных документов, вы получите результат по электронной почте.
- Экономия: скидка на оплату госпошлины 30%. Не придется оформлять доверенность у нотариуса.
- Скорость: документы сразу попадут в Росреестр, минуя цепочку передачи бумажной документации между отделами ЛСР, МФЦ и Росреестром.
- Надежность: исключён риск потери документов.
- Экологичность: электронный документооборот сохраняет ресурсы планеты.
Вам достаточно взять с собой три документа: паспорт, СНИЛС, ИНН.
Узнать больше о жилых комплексах, квартирах, апартаментах и условиях приобретения недвижимости «Группы ЛСР» можно в офисах продаж или по телефону 8 (812) 325-01-01.
Бесплатный федеральный номер: +7 (800) 325-01-01.
Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»