«Миллионера», финансировавшего ИГИЛ (запрещенная на территории РФ организация) из Подмосковья, задержали сотрудники ФСБ

Члена законспирированной ячейки, осуществлявшей сбор и переправку денежных средств для МТО «Исламское государство», задержали в ходе спецоперации сотрудники ФСБ.

Смотреть в новом окне пресс-служба ФСБ России

Как сообщает 14 февраля центр общественных связей ФСБ РФ, нашли 34-летнего жителя Подмосковья не без помощи Росфинмониторинга и ГУПЭ МВД России. Выяснилось, что до задержания он перевел на нужды террористов 25 млн рублей.

«При обыске по адресу проживания у задержанного изъяты средства коммуникации, платежные инструменты, а также иные предметы и документы, подтверждающие его противоправную деятельность». – сообщает ЦОС.





Мужчина задержан в рамках возбужденного уголовного дела по статье 205.1 УК России («Содействие террористической деятельности») .



