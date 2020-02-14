Турция сообщила о 63 "нейтрализованных" сирийских военных в Идлибе

Вооруженный конфликт в Идлибской зоне деэскалации продолжает набирать силу, Турция отчиталась об очередных потерях правительственных сил Сирии.

"В Сирии нейтрализованы 63 военнослужащих сил режима Башара Асада", – цитирует агентство Анадолу заявление министерства национальной обороны Турции 14 февраля.

Напомним, накануне военное ведомство Турции сообщило о том, что "нейтрализовало" более 50 военных САР и направило в зону конфликта подразделения спецназа и реактивные системы залпового огня. Сирийская сторона, которая в последние дни проводит в Идлибе операцию по "зачистке" этого анклава террористов на своей территории, не подтверждает и не опровергает боевых потерь.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении перед фракцией правящей партии турецкого парламента заявил о том, что намерен выдавить правительственные силы САР из зоны деэскалации в Идлибе. Для выхода сирийской армии из провинции президент Турции отвёл немного – армия Башара Асада, по мнению Эрдогана, должна покинуть Идлиб до конца февраля.

Напомним, обострение конфликта в сирийской провинции Идлиб началось после наступления правительственных войск на этот анклав террористов в стране. Позавчера при артобстреле погибли 5 турецких военных, ещё пять получили ранения. Анкара обвинила в этом «армию режима Башара Асада» и начала стягивать спецподразделения и бронетехнику в Идлиб, параллельно сообщая об ответных ударах по местам дислокации войск САР.



