ГК «ПСК»: защита культурного наследия Петербурга не должна уходить в крайности

unsplash.com

Министерство культуры готовит поправки к закону № 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия…», предписывающие согласовывать строительство в центре Петербурга с ЮНЕСКО. Директор департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь отметил, какие последствия может принести нововведение.

«К изменениям в строительной отрасли девелоперам не привыкать. Только рынок приспособился к эскроу-финансированию, как нам уже предлагают новые проекты в сфере регулирования. Теперь строительство в центре хотят согласовывать с ЮНЕСКО. Инициатива, конечно, интересная: столь высокого органа для согласования в лице спецучреждения ООН у девелоперов ещё не было.

Если говорить серьёзно, то в Петербурге к строительству в историческом центре всегда относились с особым пиететом, что абсолютно оправдано. Культурное наследие Петербурга принадлежит не только горожанам, но и всей стране и даже более широко – всему миру, как принадлежат ему архитектура Рима или Парижа.

Как застройщик, который давно возводит жилые комплексы в центре, ПСК хорошо знаком с процедурой согласования проекта и прохождением экспертной оценки представителей КГИОП, ВООПиК, КГА и так далее. До начала строительства мы проводим обследования окружающих зданий, устанавливаем дополнительные укрепляющие конструкции, если это требуется. В процессе стройки ведём дополнительный мониторинг. Таким образом, каждый проект получает тройной контроль: со стороны комитетов, со стороны самого застройщика, и само собой – со стороны градозащитного сообщества.

В связи с этим возникает резонный вопрос: насколько необходим дополнительный фильтр? При том что не до конца понятно, кто будет давать оценку воздействия проектов строительства и как долго придётся ждать одобрения ЮНЕСКО, чей центральный комитет собирается на плановую сессию раз в год. В одном сомневаться не приходится: девелопер, как заказчик работ, должен будет оплатить эту экспертную оценку. Что в свою очередь отразится на стоимости жилья для конечного потребителя.

Эта ситуация – результат переосмысления опыта эпохи 90-х – начала нулевых, когда полное отсутствие контроля порой выливалось в градостроительный хаос. Сейчас маятник качнулся в другую сторону — регламентирование продолжает усложняться. Но этот процесс нужно корректировать, не уходя в крайности».

Справка о компании "ПСК"