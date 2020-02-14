Видео: девушка уверенной походкой заходит под «Чижик» на проспекте Наставников

Отдел пропаганды регионального управления ГИБДД опубликовал видео из кабины водителя трамвая «Чижик», который накануне сбил девушку. Пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии.









По информации дорожной полиции, трамваем управлял водитель 1993 года рождения, пострадавшая — 1971-го. В Транспортной концессионной компании (эксплуатант трамвайной сети) не смогли прокомментировать, следовал ли водитель правилам дорожного движения, но, судя по видео, трамвай проезжает на разрешающий сигнал светофора.

Напомним, ДТП произошло накануне в 18.57 напротив дома № 33 по пр. Наставников. Трамвай «Чижик» двигался в сторону Косыгина от Энтузиастов.