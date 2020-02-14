Ветераны войны и труженики тыла получат льготы по оплате за вывоз мусора

В Петербурге ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла могут получить льготы на оплату за вывоз мусора. Принять соответствующий законопроект Заксобранию рекомендовал парламентский комитет по законодательству.

Законопроект предложили депутаты Денис Четырбок, Елена Киселева и Мария Щербакова. Он предполагает, что ветераны будут получать ежемесячную компенсацию за вывоз мусора в размере 50%.

Четырбок пояснил, что получателями льготы станут 97-98 тысяч петербуржцев.

Напомним, в январе 2020 года в Госдуму внесли законопроект об освобождении ветеранов Великой Отечественной войны от уплаты коммунальных услуг. В том числе, инициатива предполагает и освобождение от оплаты за вывоз мусора. Согласно расчетам, на реализацию в текущем году потребовалось бы 577 млн рублей.



