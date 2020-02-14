Дворник в центре Петербурга зарезал прохожего. Иностранец рухнул на асфальт на глазах у автомобилистов

Пока водители стояли на светофоре, на их глазах двое в жилетках работников коммунальных служб ругались с прохожим. Он упал на асфальт, когда потоку на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге загорелся зеленый.

По данным «Фонтанки», конфликт разрешился ножевым ранением около полуночи 13 февраля возле перекрестка Лермонтовского проспекта и улицы Римского-Корсакова, дом 10/53. На кадрах с камеры наблюдения видно, что сперва у светофора стоят двое, вскоре из-за угла быстро выходит третий. Он подходит к прохожему, один раз бьет его в грудь, после оба пытаются достать друг друга кулаками. Мужчины в жилетках, видимо, считают конфликт исчерпанным и удаляются, тем временем прохожий падает на асфальт.

Как позже узнает дворник ЖКС №1 Анвар Тоштемиров, тот, кого он ударил, умер от раны в сердце. Уроженец Узбекистана написал явку с повинной, объяснил, что агрессия была спровоцирована словесной перепалкой, нож он выкинул в урну во дворе. Тоштемиров жил в дворницкой в том же доме, возле которого было совершено убийство. Погибшему было 50 лет, он также приехал в Россию из Узбекистана.



