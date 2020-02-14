ГК «ПСК»: новое правительство создаёт предпосылки для снижения ипотеки

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Новый вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий стройкомплекс, назвал 9-процентную ставку по ипотеке «преступлением» и призвал снижать её. По мнению аналитиков ГК «ПСК», это явно демонстрирует курс правительства на дальнейшее снижение ставок по ипотеке.

— Столь категоричные заявления от члена правительства в отношении инструментов кредитовании населения звучит впервые, — говорит руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «ПСК» Ирина Тютрина. — Несмотря на заверения зампреда о наличии в банках ресурсов для снижения ставок, сами банкиры едва ли согласятся с этим. Безусловно, завтра ипотека не упадёт до уровня 3% годовых, но курс на снижение продолжится.

Впрочем, данные о ставке на уровне 9% уже неактуальны: как заявила сегодня глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, в начале этого года средневзвешенная ставка преодолела отметку в 9% на своём пути к понижению и вполне возможно опустятся ниже 8% ранее 2024 года. Если посмотреть на программы конкретных банков, легко увидеть, что минимальные предложения находятся в диапазоне ниже 9 и даже 8%.

Фактический размер ставки зависит от того, является ли заёмщик клиентом банка, оформил ли он страховку и так далее. Например, в ЖК бизнес-класса «Новый Невский» и Nobelius, аккредитованных «Промсвязьбанком» (ПСБ), покупателям доступна ставка от 7,5%. Минимальный процент смогут получить те заёмщики, кто внесёт от 15% от стоимости жилья, а сумма кредита при этом составит от 3,5 млн рублей до 30 млн рублей. Срок погашения кредита – от 3 до 25 лет.*

— Вполне вероятно, что слова Марата Хуснуллина повлияют и на решения ЦБ РФ, чьё ближайшее заседание намечено на 20 марта, и мы увидим очередной этап снижения ключевой ставки, — говорит Ирина Тютрина.

Подробная информация о проектах ГК «ПСК», способах покупки и банках-партнёрах — в офисах продаж рядом со строящимися объектами и в центральном офисе по адресу наб. реки Карповки, 16, кор. 2, лит. А. Запись на персональную консультацию по телефону: (812) 640-38-38.

*Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru/. ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/