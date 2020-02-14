Из Финляндии в печь. Полторы тонны санкционки уничтожили в Ленобласти

Очередную партию продуктов питания, изъятых на границе с Финляндией у туристов, уничтожили в Ленинградской области. Об этом 14 февраля сообщает Выборгская таможня.

По данным ведомства, в высокотемпературную печь отправились 1510 кг сыра, масла, йогуртов, рыбной и мясной продукции.

Судя по фото, представители таможни и Россельхознадзора расправились и с полтонны голландского сыра, которую в конце января нашли в трёх автомобилях, приехавших в Россию из Финляндии. Впрочем, традиционного снимка с языками пламени, облизывающими заграничные продукты, таможня на этот раз не приложила.

В РФ разрешается ввоз до 5 кг продукции животного происхождения. В случае превышения установленного лимита лишние килограммы изымают и выписывают штраф.



