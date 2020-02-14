Теплоэнергетики на Бронницкой сами себя прикопали. В перерытый асфальт свалилась машина аварийной службы

Теплоэнергетики во время ремонта в Адмиралтейском районе Петербурга попали в собственноручно выкопанную дыру в асфальте. Обошлось без пострадавших.

Фотографии с места работ в соцсетях опубликовали очевидцы днем 14 февраля. На кадрах видно два автомобиля аварийных служб, один из которых задними колесами свалился в яму.

Как уточнили в компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», которая проводит работы возле 25 дома по Бронницкой улице, их сотрудники целы, автомобиль также пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Парящий асфальт сотрудники компании заметили во время объезда, около восьми утра 14 февраля. Закончить работы обещают к четырем часам дня. На время ремонта несколько зданий неподалеку отключены от теплоснабжения.



