Две легковушки столкнулись на КАД и отвернулись друг от друга

Авария с участием легковушек собирает пробку на юго-западе кольцевой автодороги Петербурга. Битые машины заняли полосу.

Как сообщил «Фонтанке» читатель Дмитрий, утром 14 февраля на внешнем кольце КАД после развязки с Таллинским шоссе столкнулись два легковых автомобиля. Судя по кадрам с места ДТП, от удара одну из машин развернуло на 180 градусов, у второй – с номерами Смоленской области – сработали подушки безопасности.

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» нашему изданию уточнили, что авария произошла на 64-м километре внешнего кольца КАД. Сообщение о ней поступило около 10:40. На месте работает скорая, но, по предварительным данным, пострадавших в аварии нет.

Поврежденные машины занимают третью полосу. По данным «Яндекс.Пробок», затруднение в движении есть, но затор пока не превышает 1 километра. К месту происшествия направлены сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, добавили в Упрдоре.



