На участке у загородного дома экс-сотрудника прокуратуры Осетии нашли тело жены, о пропаже которой он ранее заявил сам

Повторный осмотр дома и участка рядом привел к обнаружении тела гражданской жены бывшего зампрокурора по надзору прокуратуры РСО-Алания Игоря Чельдиева. Мужчина признался в сокрытии тела, но не убийстве.

Об обнаружении тела сообщает 14 февраля пресс-служба Следкома. Женщина ушла из дома селении Кобань Пригородного района 4 января и пропала. Сначала об исчезновении заговорила её сестра, а потом, как пишет «Коммерсант», заявление о пропаже женщины сделал сам Игорь Чельдиев.

«13 февраля 2020 года в ходе осмотра территории домовладения, где она проживала с сожителем, было обнаружено захороненное тело потерпевшей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщает пресс-служба ведомства.







Издание же дополняет сухие строки тем, что дом Чельдиева осматривали еще в январе, но ничего не нашли:





«Во время повторного осмотра внимание одного из оперативников привлек небольшой холмик в дальнем конце дома, рядом с кирпичным забором дачи».

Экс-прокурор после того, как тело было извлечено из-под земли, сообщил, что его супруга упала, ударилась головой и умерла. Однако эксперты оперативно установили, что её смерть наступила от удара кочерги.

Имя Чельдиева стало широко известно в Северной Осетии после того, как он, уволившись из республиканской прокуратуры, стал давать интервью о коррупции в прокуратуре.



