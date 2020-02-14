Деноминация и напряжение. Эти слова стоили петербургским пенсионеркам 1,6 млн рублей

Более полутора миллиона рублей унесли у петербургских пенсионерок коварные гости. Предлоги использовали разные: то деноминацию, то скачки напряжения, то социальную помощь, то услуги сантехника. Итог же один — заявления в полицию и возбужденные уголовные дела.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), самый крупный ущерб — чуть более миллиона рублей — нанесла пожилой жительнице Невского района некая Дина. Днем 11 февраля она подстерегла 73-летнюю пенсионерку у дома по улице Бабушкина, 38, корпус 2. Вопрос незнакомки: «Вы — мама Вовы?» (а сына потерпевшей зовут именно так) растопил преграду. Далее жертва мошенничества уже не анализировала. Услышав, что в стране намечается деноминация и надо обналичить деньги, вложив их во что-нибудь, наивная пенсионерка поспешила в квартиру за сберкнижкой. Вместе с новой знакомой она отправилась в одно отделение банка, сняв там 400 тысяч, потом во второе, где обналичила оставшиеся 600. Миллион рублей петербурженка вручила Дине, которая взялась передать их сыну. Новая приятельница проводила старушку до автобуса и исчезла навсегда.

Пожилая женщина осознала, что стала жертвой банального мошенничества, к 13-му числу. Выйдя из оцепенения, она пошла в полицию с заявлением.

На похожую уловку купилась еще одна жительница Невского района, в возрасте 87 лет. Днем 13 февраля к ней в квартиру заявились две «соцработницы», посулившие компенсацию — 6 тысяч рублей. Пока пенсионерка строила планы, на что она потратит свалившуюся на нее сумму, из ее шкафа вытащили 400 тысяч. Потерпевшая смогла вспомнить только, что ее обидчицы — женщины славянской внешности лет 35-40 на вид.





В тот же день двое сантехников пришли в пятиэтажку на проспекте Раевского, 5. Поменяли сифон, взяв за это 5000 рублей, что явно перебор. Но и этого им показалось мало: после ухода незнакомцев 77-летняя хозяйка не нашла свою заначку — 129 тысяч рублей. Впрочем, деньгами злодеи не ограничились. Пропала даже кружка с ложкой, из которых сантехники пили кофе.

А 10 февраля в квартиру на проспекте Просвещения, 84, корпус 3, пришли мастера по «установке реле для стабилизации напряжения». Хозяйка 1932 года рождения, переживая за свою бытовую технику, разрешила пройти. Но парочка оказалась специалистами не только по электрике. Во время их визита из шкафа пропали 104 тысячи рублей. Впрочем, к счастью для петербурженки, полиция нашла ее гостей. Ими оказались 19-летний местный житель, работающий у индивидуального предпринимателя, и его 21-летний коллега. Первый отпущен под подписку о невыезде, второй остался в статусе свидетеля.