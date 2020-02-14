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Российские ученые зарегистрировали тест-систему для выявления коронавируса. Ответ она будет давать за 2–4 часа
Специалисты новосибирского центра «Вектор» при Роспотребнадзоре не только разработали систему по экспресс-выявлению COVID-2019, но прошли все ступни её проверки. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзор.
«Получено регистрационное удостоверение № РЗН 2020/9677 на тест-систему для выявления РНК коронавируса 2019-nCoV методом ПЦР, разработанную ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора», – говорится в сообщении.
О готовности оперативной диагностики системы ведомство сообщало 21 января. Тогда ученые обещали результаты за 2–4 часа при взятии образцов из носоглотки больного или подозрительного на заболевание человека».
Справка:
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.