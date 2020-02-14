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14.02.2020 10:17
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«Известия»: Сбербанк опять потерял персональные данные клиентов

СМИ обнаружили базу данных клиентов Сбербанка на 20 тысяч человек в Сети. Об этом 14 февраля пишут «Известия».

Две базы данных финансового учреждения появились в даркнете. В них, по словам продавца, выложены данные 20 тыс. и 100 тыс. клиентов Сбербанка соответственно.

По данным издания, первая база на 20 тысяч была выложена в Сети 12 февраля и оценивается выложившим в 35 руб. за информацию о каждом клиенте. Предположительно, речь идет о клиентах банка из Уральского и Приволжского федеральных округов.

«В распоряжении «Известий» оказался тестовый фрагмент базы из 10 записей. Каждая из них содержит название банковского подразделения, полные ФИО, номер счета, паспортные данные, даты рождения и телефоны граждан», – сообщает газета.


Подлинность второй базы на 100 тысяч клиентов изданию подтвердить не удалось — её продавец не вышел на связь с журналистами.

Эксперты, опрошенные «Известиями», уверены, что выложенные данные не позволят мошенникам воспользоваться ими для того, чтобы списывать средства клиентов.

Для Сбербанка, если подтвердится подлинность выложенных баз, это будет уже третья серьезная утечка данных. Первая произошла в октябре 2019 года. Тогда Сбербанк признал потерю информации о 5 тыс. учетных записей кредитных карт. Позднее было установлено, что хищение данных совершил один из сотрудников банка, который имел к ним доступ. Чуть позже стало известно о выложенной в Сеть базе данных заемщиков Сбербанка на 11,5 тысяч человек.

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