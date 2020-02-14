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Общество
14.02.2020 10:00
Печать

Сбежавшую Аллу попытаются вернуть в Боткина в понедельник

Петроградский районный суд Петербурга принял к производству исковое заявление главного государственного санитарного врача города к сбежавшей из больницы имени Боткина Алле Ильиной.

Как сообщает 14 февраля объединённая пресс-служба судов Петербурга, вопрос о принудительном помещении девушки под медицинское наблюдение будет решаться в понедельник, 17 февраля, в 9:00.

Как писала «Фонтанка», Алла улетела из Китая 30 января, а попала в Боткина – 6 февраля, сбежав из карантина по коронавирусу на следующий день. Теперь Роспотребнадзор требует вернуть ее обратно принудительно минимум на срок до 19 февраля и получить от Аллы как минимум два отрицательных анализа. В ведомстве называют это не карательной, а превентивной мерой.

 


 


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