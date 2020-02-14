На Большевиков по воле Джихада и Расима горел «Мерседес» бутлегера. Машина блистала во дворах Невского района

Затратный ремонт автомобиля, который стал семейной гордостью, придется делать индивидуальному предпринимателю родом из Азербайджана. Машина ночью превратилась в факел.

По данным ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), 48-летний коммерсант проверял скорость работы экстренных служб около трех часов ночи 13 февраля. Во дворе дома №67 по проспекту Большевиков горел девятилетний черный Mercedes-Benz. Сгорело самое ценное – моторный отсек. К пяти утра владелец, который, судя по его странице в соцсетях, любил позировать в салоне машины на фоне многоэтажек Невского района, пришел в полицию и заявил, что Mercedes подожгли, а виноваты в этом Джихад и Расим. Знаком он с ними не слишком хорошо, недавно якобы конфликтовал, и у молодых людей мог быть мотив в виде мести.

Найти их пока не удалось, уголовное дело не возбуждали. Владелец, по данным СПАРК, является индивидуальным предпринимателем, в качестве основного вида деятельности он выбрал аренду и управление недвижимым имуществом. Однако судя по арбитражным делам, занимается он и розничной торговлей. Несколько раз его штрафовали за продажу алкоголя без лицензии, брезгует он уплатой налогов и счетов за коммунальные услуги.



