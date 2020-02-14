Оргкомитет ПМЭФ возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Его предшественник теперь будет отрываться на юридическом форуме

Указ президента о назначении председателя оргкомитета по подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) появился на официальном сайте размещения правовой информации 14 февраля. Он меняет бывшего зампреда правительства – руководителя его аппарата Константина Чуйченко, сменившего с прошлого года место работы.

Как говорится в указе, в 2020 году возглавлять комитет будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. Необходимость в смене председателя появилась после того, как Чуйченко возглавил Министерство юстиции после смены правительства в январе этого года https://www.fontanka.ru/2020/01/21/146/. Предыдущий глава Минюста Александр Коновалов нередко посещал афтепати юридического форума.

Петербургский международный экономический форум в 2020 году пройдет с 3 по 6 июня 2020 года.







