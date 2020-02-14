«Поставки продуктов питания растут, одежды и электроники — падают». Alibaba прогнозирует разрушительное воздействие коронавируса на экономику

О воздействии нового вируса не только на экономику Китая, но и на мировую экономику, на телефонной пресс-конференции по итогам квартала рассказывали главный исполнительный директор Дэниэл Чжан и главный финансовый директор Мэгги У. Слова бизнесменов приводят 14 февраля «Ведомости».

Несмотря на то, что итоги квартала оставили компанию в плюсе (выручка выросла на 38%, до 161,5 млрд юаней ($23,1 млрд), а чистая прибыль выросла на 58% (52,3 млрд юаней), Чжан и У рассказывали больше о том, как сейчас компания пытается удержать сотрудников.

«Из-за коронавируса многие работники не могут получить заказы или выполнить свою работу. Из-за инфекции изменились и модели поведения потребителей, которые отказываются от покупок, в том числе от туристических поездок и походов в рестораны. Поставки продуктов питания растут, но такие области, как одежда и электроника, сталкиваются с логистическими проблемами. Это будет представлять собой краткосрочные проблемы для бизнеса Alibaba по всему миру», — сказал он.

Сейчас Alibaba занимается разработкой специальных программ для поддержки своих продавцов. Компания, например, снижает количество и объемы взимаемых сборов, а также предоставляет субсидии для персонала в доставке. Часть сотрудников вообще перевели на домашнюю работу.







