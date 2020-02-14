Путин подписал указ о присвоении московскому Университету управления имени Юрия Лужкова
Указ об увековечивании памяти экс-мэра Москвы, скончавшегося 10 декабря 2019 года, подписанный президентом РФ, появился 14 февраля на сайте размещения правовой информации.
«Учитывая значительный вклад Ю. М. Лужкова в становление российской государственности и развитие Москвы, постановляю», – говорится в преамбуле указа.
Далее Владимир Путин предлагает правительству столицы рассмотреть вопросы об установлении мемориальной доски на доме, где жил Лужков, присвоить его имя Университету управления столицы, а также провести «иные мероприятия по увековечиванию памяти Ю. М. Лужкова».
Справка:
Юрий Лужков стал мэром Москвы в 1992 году. Он занимал эту должность 18 лет, его деятельность вызывала противоречивые оценки. С одной стороны, он развернул в столице масштабное строительство, привлек инвестиции. Появились храм Христа Спасителя, деловой центр «Москва-Сити», третье транспортное кольцо, много было снесено хрущевок. С другой стороны, город во многом потерял свой исторический облик.
Осенью 2010 года Лужкова уволили с формулировкой «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Но уже в 2016-м Владимир Путин наградил экс-мэра орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с формулировкой «За активную общественную деятельность».
Попав в опалу после отставки, Лужков вышел из «Единой России», уехал сначала в Латвию, потом в Лондон. Но затем вернулся в РФ и все последние годы занимался бизнесом, держал свою знаменитую пасеку. Его жена Елена Батурина продолжала оставаться одной из самой богатых женщин страны по версии «Форбс».