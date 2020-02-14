Пожар на встречке унёс пять жизней: «Газель» под Тамбовом въехала в грузовик и вспыхнула

Пять человек погибли 14 февраля в результате ДТП в Тамбовской области.

Как сообщает региональное ГУ МВД, около 5 часов утра на 499-м километре федеральной трассы Р-22 Москва – Волгоград, на прямом участке дороги, произошло лобовое столкновение двух автомобилей: грузопассажирской «Газели» с номерами московского региона и грузовика «Фотон» (регион устанавливается). По предварительной версии, нарушение допустил водитель «Газели» – выехал на полосу встречного движения.

От удара «Газель» загорелась, пять человек погибли на месте. «Новый Тамбов» со ссылкой на МЧС пишет, что детей среди жертв аварии не было. На кадрах полиции видно, что и грузовик получил очень сильные повреждения. Его водитель с различными травмами попал в больницу.





Пожар потушили сотрудники МЧС и полиции. Работает следственно-оперативная группа, выясняя причины и обстоятельства ДТП.



