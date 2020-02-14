Бэнкси нахулиганил «валентинку»

Граффити ко Дню всех влюбленных, который отмечают в мире 14 февраля, появилось в Бристоле. Снимок работы разместил в пятницу на своей странице в Instagram Бэнкси.

Рисунок состоял из графического изображения девочки с рогаткой и разбитого сердца, выполненного из цветов и листьев красного цвета.

Художник традиционно не изменил своему нетрадиционному взгляду на традиционные ценности. Ему удается до сих пор сохранить инкогнито, хотя специалисты и просто любители его творчества уже не раз «разгадывали» тайну личности художника. Отметим, что чаще всего работы можно увидеть на стенах родного города – Бристоля.

В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм «Выход через сувенирную лавку», номинированный на «Оскар».



