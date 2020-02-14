Минпромторг не в восторге от идеи Милонова запретить посылки из Китая

Идею запретить интернет-торговлю из Китая из-за вспышки коронавируса не поддержал Минпромторг РФ. Глава ведомства Денис Мантуров опирается на вердикт Роспотребнадзора, что вирус нельзя передать через посылки.

Об этом 14 февраля сообщает ТАСС.

«Мы даже специально сделали запрос в Роспотребнадзор, получили соответствующее подтверждение»,— сказал чиновник.

Мантуров добавил, что кроме посылок из КНР постоянно приходят «другие группы товаров», и их запрет «всю кооперацию нарушит».





Запретить посылки из Китая предложил петербургский депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, вирус может бодрствовать и в «спящем режиме». «Миллионы россиян, несмотря на вирусную опасность, продолжают покупать и заказывать товары на популярных платформах в интернете безо всяких мер предосторожности»,— писал Милонов в своем обращении в Минпромторг и в «Почту России».

Ранее с Роспротребнадзором согласилась Всемирная организация здравоохранения.

Напомним, коронавирус, вызывающий тяжелую пневмонию, был зафиксирован в декабре 2019 года в Китае. На утро 14 февраля число жертв инфекции составляет 1383 человека — в основном, жители КНР. Вылечились 6886 человек. Россия в качестве мер предосторожности закрыла границу с Китаем на Дальнем Востоке, с 14 февраля запрещены чартерные перелеты между двумя странами.